Путин подписал закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Документ размещен на портале правовой информации.

Закон предусматривает для физических лиц штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации юридического лица, предписан штраф от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. Для юридических лиц предполагается штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, для иностранных граждан и лиц без гражданства закон предполагает штраф от 4 до 30 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток с выдворением из России.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что несколько финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ формируют в обществе терпимое отношение к наркотикам. В первую очередь речь идет о детях и молодежи. Иностранное влияние на них назвали прямой угрозой демографическому росту страны и традиционным нравственным ценностям.

Также 30 декабря Путин подписал федеральный закон, по которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Изменения вносятся в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

