ФСБ сообщила о раскрытии преступного сообщества, поставляющего наркотики

10:25
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с США раскрыла преступное сообщество, которое занималось контрабандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
"Федеральной службой безопасности совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
Преступники поставляли наркотические вещества как на территорию Российской Федерации, так и в страны Европы.
Сотрудники спецслужб изъяли не менее 330 килограммов кокаина. В отношении участников группировки возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде ареста.
В ФСБ уточнили, что за реализацию наркотических веществ сумма дохода преступного сообщества могла достичь 1 миллиарда рублей.
Накануне ФСБ сообщила о задержании 28 подпольных оружейников в 13 регионах России. Сотрудники спецслужб изъяли более 9 тысяч патронов и 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
"Московский патруль": в ряде регионов разоблачили подпольных оружейников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: