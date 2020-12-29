ФСБ сообщила о раскрытии преступного сообщества, поставляющего наркотики

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с США раскрыла преступное сообщество, которое занималось контрабандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки", – рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Преступники поставляли наркотические вещества как на территорию Российской Федерации, так и в страны Европы.

Сотрудники спецслужб изъяли не менее 330 килограммов кокаина. В отношении участников группировки возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде ареста.

В ФСБ уточнили, что за реализацию наркотических веществ сумма дохода преступного сообщества могла достичь 1 миллиарда рублей.

Накануне ФСБ сообщила о задержании 28 подпольных оружейников в 13 регионах России. Сотрудники спецслужб изъяли более 9 тысяч патронов и 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

