ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане

Видео: ФСБ РФ/РИА Новости

Центр общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ) опубликовал видео задержания террористов ИГ (организация запрещена в РФ), готовивших теракт в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости

На кадрах оперативной съемки видно знамена ИГ, ножи, гранаты и "смету" расходов боевиков.

Четыре участника преступной группировки были задержаны накануне, 25 декабря. В ФСБ уточнили, что их имена не раскрываются в интересах следствия. В их мобильных телефонах нашли переписку с зарубежными координаторами террористической ячейки.

По данным ведомства, террористы планировали активировать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов, а затем напасть на сотрудников МВД. У злоумышленников изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство.

