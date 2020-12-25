Суд арестовал 17-летнего подростка, готовившего теракт в Тамбове

Фото: ФСБ РФ

17-летний студент колледжа, подозреваемый в подготовке теракта в Тамбове, взят под стражу решением Ленинского районного суда, сообщает ТАСС.

"Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу", – сказали в пресс-службе суда.

Подростка задержали сотрудники ФСБ. В квартире подозреваемого изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Согласно оперативным данным, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.

Мотивы и другие детали преступления не раскрываются.