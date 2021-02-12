В столице задержали девушку, совмещавшую репетиторство с наркоторговлей

Фото: МВД России по городу Москве

Сотрудники столичной полиции обнаружили в Северном Чертанове нарколабораторию, где выявили свыше 3 килограммов наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ГУ МВД по Москве.

По сведениям источника, на своей "основной" работе одна из подозреваемых в организации лаборатории девушек занималась репетиторством.

На территории южного округа города задержали двоих мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов. Подозреваемые делали тайники-закладки в разных районах Москвы. Крупные партии наркотиков приобретались через Сеть, отметили в ведомстве.

"Далее в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение квартиры, где находился "склад" реализуемых наркотических средств. В данном жилом помещении были задержаны две девушки 18 и 20 лет, арендовавшие жилье для хранения наркотиков с целью их дальнейшего распространения", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате стражи порядка изъяли наркотиков общим весом 3 200 граммов. Девушка, подозреваемая в сбыте, как выяснилось, выпускница одного из ведущих вузов Москвы.

Ранее ГД приняла закон о лишении свободы за склонение в Сети к употреблению наркотиков. Наказание могут увеличить на срок от 12 до 15 лет, если данное деяние приведет к смерти двух или более потерпевших.