ГД приняла закон о лишении свободы за склонение в Сети к употреблению наркотиков

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В третьем чтении депутаты Госдумы приняли закон, по которому предусматривается лишение свободы до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Уточняется, что за данное деяние предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Наказание могут увеличить на срок от 12 до 15 лет, если данное деяние приведет к смерти двух или более потерпевших. Также нарушителю будет запрещено занимать определенные должности на срок до 20 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в Сети. Закон предусматривает для физических лиц штраф от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.