Приезжего с 1,7 кг производного героина задержали в Мытищах

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Мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Уточняется, что задержанным оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.
"Злоумышленник был задержан после того, как достал из-под припаркованного автомобиля, длительное время не эксплуатируемого, полимерный сверток, обмотанный скотчем, который был изъят полицейскими. По результатам химического исследования установлено, что его содержимое является наркотическим средством – 6-моноацетилморфином общей массой более 1,7 килограмма", – рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью", которая пройдет с 15 по 26 марта, московская полиция попросила горожан помочь им в борьбе с распространением наркотиков.
С помощью акции граждан хотят привлечь к борьбе с незаконным оборотом психотропных препаратов. Также специалисты оказывают квалифицированную помощь и консультируют по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
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