Приезжего с 1,7 кг производного героина задержали в Мытищах

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Уточняется, что задержанным оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.

"Злоумышленник был задержан после того, как достал из-под припаркованного автомобиля, длительное время не эксплуатируемого, полимерный сверток, обмотанный скотчем, который был изъят полицейскими. По результатам химического исследования установлено, что его содержимое является наркотическим средством – 6-моноацетилморфином общей массой более 1,7 килограмма", – рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью", которая пройдет с 15 по 26 марта, московская полиция попросила горожан помочь им в борьбе с распространением наркотиков.

С помощью акции граждан хотят привлечь к борьбе с незаконным оборотом психотропных препаратов. Также специалисты оказывают квалифицированную помощь и консультируют по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

