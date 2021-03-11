Полиция просит москвичей рассказать, где могут продавать наркотики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью", которая пройдет с 15 по 26 марта, московская полиция просит горожан помочь им в борьбе с распространением наркотиков.

"Если вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефону 02 (с мобильного 102) или оставить обращение на сайте ГУ МВД России по Москве", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

С помощью акции граждан хотят привлечь к борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также специалисты оказывают квалифицированную помощь и консультируют по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Ранее двухлетний ребенок попал в больницу после отравления наркотиками в Нижегородской области. Проведенный анализ подтвердил, что в крови малыша находился метадон. Медики незамедлительно обратились в полицию.