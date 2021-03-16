Чемпионку России по лыжному фристайлу заподозрили в торговле героином

16 марта, 19:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве полицейские задержали 26-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков,
Задержанной, по предварительным данным, оказалась чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер", – заявил источник.
Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.
В Федерации лыжного фристайла России заявили, что ничего не знают о данной ситуации.
"Пока никакой информацией об этом инциденте мы не располагаем", – сказала пресс-атташе федерации Александра Романова.
В 2012 году 16-летняя Орловская стала чемпионкой России по фристайлу в слоупстайле и хафпайпе.
В январе в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала певца Тиму Белорусских. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш. Против него возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.
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