Чемпионку России по лыжному фристайлу заподозрили в торговле героином

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полицейские задержали 26-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков,

Задержанной, по предварительным данным, оказалась чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер", – заявил источник.

Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

В Федерации лыжного фристайла России заявили, что ничего не знают о данной ситуации.

"Пока никакой информацией об этом инциденте мы не располагаем", – сказала пресс-атташе федерации Александра Романова.

В 2012 году 16-летняя Орловская стала чемпионкой России по фристайлу в слоупстайле и хафпайпе.

В январе в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала певца Тиму Белорусских. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш. Против него возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.