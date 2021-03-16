Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16 марта, 19:02

Чемпионку России по лыжному фристайлу заподозрили в торговле героином

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полицейские задержали 26-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков,
Задержанной, по предварительным данным, оказалась чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 15 марта сотрудниками полиции в Москве задержана Орловская Анна Сергеевна, уроженка Москвы, при себе у нее найдены несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, это крупный размер", – заявил источник.

Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

В Федерации лыжного фристайла России заявили, что ничего не знают о данной ситуации.

"Пока никакой информацией об этом инциденте мы не располагаем", – сказала пресс-атташе федерации Александра Романова.

В 2012 году 16-летняя Орловская стала чемпионкой России по фристайлу в слоупстайле и хафпайпе.

В январе в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала певца Тиму Белорусских. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш. Против него возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать