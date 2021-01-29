В СК подтвердили задержание Тимы Белорусских с наркотиками в Минске

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В Следственном комитете Белоруссии подтвердили информацию, что в столице республики был задержан певец Тима Белорусских, у которого нашли наркотическое вещество – гашиш. Об этом со ссылкой на следователей сообщает БелТА.

В помещении одного из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего молодого человека. В ходе личного обыска у него обнаружено опасное наркотическое средство. Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская добавила, что к артисту применили меру пресечения в виде залога.

Кроме того, были назначены химические и судебно-генетические экспертизы. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Белорусских говорил, что информация о задержании не соответствует действительности. По словам артиста, он находится дома.