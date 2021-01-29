Тима Белорусских прокомментировал сообщение о задержании с наркотиками

Фото: instagram.com/belorusskih.love

Певец Тима Белорусских в своем Instagram отреагировал на информацию СМИ о своем задержании с наркотиками.

"Я скучал по интересным вбросам. Буду честен – удивило", – написал артист. По словам Белорусских, он обрадовался тому, что вновь проснулся знаменитым.

"Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете, – неправда, я нахожусь дома, но не под арестом", – сказал певец, добавив, что наркотики – это плохо.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний артист был задержан с двумя килограммами гашиша в Минске и находится он под домашним арестом.

26 января мужчину с наркотиками задержали в метро в Москве. Следователи считают, что подозреваемый намеревался сбыть вещества, которые ранее приобрел путем закладки.