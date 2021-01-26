Мужчину с наркотиками задержали в метро в Москве

16:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств задержан в метро в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел по городу.
"В вестибюле станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), полицейскими патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене был задержан 20-летний житель региона России", – сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что в ходе составления необходимого протокола и при личном досмотре у молодого человека обнаружили два свертка с веществом неизвестного происхождения.
Позднее экспертиза показала, что изъятые вещества представляют собой наркотики, а именно мефедрон (8,04 грамма) и марихуану (9,2 грамма).
Следователи считают, что подозреваемый намеревался сбыть вещества, которые ранее приобрел путем закладки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее наркополицейские у одного из домов в Сергиевом Посаде задержали по подозрению в хранении наркотических средств 26-летнего местного жителя. Позднее у мужчины нашли морской контейнер, переделанный под лабораторию по культивированию наркосодержащих растений.
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