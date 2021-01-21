В Сергиевом Посаде мужчина выращивал в морском контейнере коноплю

11:58
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Наркополицейские у одного из домов в Сергиевом Посаде задержали по подозрению в хранении наркотических средств 26-летнего местного жителя. Позднее у мужчины нашли морской контейнер, переделанный под лабораторию по культивированию наркосодержащих растений, сообщают "Дни.ру".
"В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной массой 6 граммов. Также в автомобиле, припаркованном подозреваемым недалеко от места задержания, обнаружены и изъяты еще пять пакетов с аналогичным содержимым массой более 40 граммов", – говорится в заявлении МВД по Московской области.
В скором времени следователи выяснили, что подозреваемый на принадлежащем ему приусадебном участке в деревне Машино выращивал коноплю. Во время обыска полиция нашла и изъяла 16 кустов растений и вещество растительного происхождения. Для выращивания мужчина приобрел семена, удобрения, тепловые лампы, а также другое нужное оборудование.
Заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ, мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее свыше 150 граммов героина изъяли у мужчины в Гольянове. 35-летний подозреваемый был заключен под стражу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: