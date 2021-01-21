В Сергиевом Посаде мужчина выращивал в морском контейнере коноплю

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Наркополицейские у одного из домов в Сергиевом Посаде задержали по подозрению в хранении наркотических средств 26-летнего местного жителя. Позднее у мужчины нашли морской контейнер, переделанный под лабораторию по культивированию наркосодержащих растений, сообщают "Дни.ру".

"В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной массой 6 граммов. Также в автомобиле, припаркованном подозреваемым недалеко от места задержания, обнаружены и изъяты еще пять пакетов с аналогичным содержимым массой более 40 граммов", – говорится в заявлении МВД по Московской области.

В скором времени следователи выяснили, что подозреваемый на принадлежащем ему приусадебном участке в деревне Машино выращивал коноплю. Во время обыска полиция нашла и изъяла 16 кустов растений и вещество растительного происхождения. Для выращивания мужчина приобрел семена, удобрения, тепловые лампы, а также другое нужное оборудование.

Заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ, мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее свыше 150 граммов героина изъяли у мужчины в Гольянове. 35-летний подозреваемый был заключен под стражу.