Организовавший нарколабораторию мужчина задержан в Талдоме

13:37
Фото: видео ОМВД России
Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовал 27-летний москвич в Талдоме. Об этом сообщают "Дни.ру".
Уточняется, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам исследования специалисты установили, что изъятый порошок является наркотическим средством – мефедроном, массой свыше 800 граммов.
Также в гараже, который находился около дома задержанного, полицейские нашли подпольную нарколабораторию. Злоумышленник пояснил, что наладил весь цикл производства наркотиков, которые сбывал бесконтактным способом.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали 26-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков. Задержанной, по предварительным данным, оказалась чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская.
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