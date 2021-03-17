Организовавший нарколабораторию мужчина задержан в Талдоме

Фото: видео ОМВД России

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовал 27-летний москвич в Талдоме. Об этом сообщают "Дни.ру".

Уточняется, что в ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. По результатам исследования специалисты установили, что изъятый порошок является наркотическим средством – мефедроном, массой свыше 800 граммов.

Также в гараже, который находился около дома задержанного, полицейские нашли подпольную нарколабораторию. Злоумышленник пояснил, что наладил весь цикл производства наркотиков, которые сбывал бесконтактным способом.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали 26-летнюю девушку по подозрению в распространении наркотиков. Задержанной, по предварительным данным, оказалась чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская.