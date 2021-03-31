Полиция с бойцами "Грома" пресекла вечеринку с наркотиками в ЖК в Раменках

Фото: МВД РФ

Столичная полиция при поддержке отряда "Гром" пресекла вечеринку с наркотиками, которая проходила в квартире элитного жилого комплекса в Раменках. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по городу.

Уточняется, что правоохранители проверили информацию, согласно которой квартиру элитного жилого комплекса на улице Мосфильмовской массово и систематически посещают неизвестные. Кроме того, стало известно о множестве лиц, предположительно, находившихся там в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Полицейские обнаружили там порядка 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. Также в помещении громко играла музыка, а на столах стоял алкоголь. Вместе со служебной собакой специалисты обследовали квартиру. В результате они изъяли пять свертков с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета.

"Согласно проведенному исследованию одного из свертков в нем содержится наркотическое средство – кокаин массой 0,8 грамма", – говорится в сообщении.

Более того, у одного из молодых людей была найдена марихуана массой 0,07 грамма. Отмечается, что людей, предположительно, находившихся в состоянии наркотического опьянения, отправили на медицинское освидетельствование.

Полиция проводит проверку, по итогам которой примут решение.

Ранее сообщалось, что полицейские в Рязанской области ликвидировали подпольную нарколабораторию, изъяты наркотики общей стоимостью 560 миллионов рублей.