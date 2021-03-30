Полиция изъяла наркотики на 560 млн рублей в Рязанской области

10:47
Фото: скриншот с видео МВД РФ
Полицейские в Рязанской области ликвидировали подпольную нарколабораторию, изъяты наркотики общей стоимостью 560 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что работу лаборатории в деревне Павелково Михайловского района пресекли сотрудники МВД и ФСБ при поддержке спецподразделения "Гром". По данным полицейских, оттуда запрещенные вещества поставлялись оптом в Чувашию, Татарстан, Ульяновскую, Нижегородскую, Самарскую, Липецкую и Пензенскую области. На территории этих регионов правоохранители нашли и изъяли в тайниках-закладках свыше 10 килограммов наркотиков.
Для распространения веществ злоумышленники использовали интернет-магазин.
"В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 килограмма наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 килограммов наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей", – сообщила Волк.
По ее словам, одним из предполагаемых наркодилеров оказался 21-летний уроженец Тульской области, которого задержали на пути в Павелково с 210 граммами производного вещества метилэфедрона. Против него возбуждено дело за производство, сбыт и пересылку наркотиков.
"Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – пояснила Волк.
В данный момент полиция устанавливает всех соучастников преступления.
Ранее сотрудники ФСБ изъяли свыше 40 килограммов синтетических наркотиков в Подмосковье. Уточняется, что на территории Клинского городского округа сбывали запрещенные вещества через интернет-магазин. В месте расположения нарколаборатории изъяли наркотическое средство α-PVP, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.
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