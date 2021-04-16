Юрист оценила приговор музыканту Тиме Белорусских за сбыт наркотиков

18:34
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 оценила приговор, который вынесли музыканту Тиме Белорусских за незаконный оборот наркотиков.
Ранее сообщалось, что его приговорили к двум годам ограничения свободы. Музыкант получил наказание в виде домашней "химии", по которому ему нельзя находиться вне дома вечером и запрещено употреблять спиртное, также он ограничен в поездках по стране. Кроме того, за ним установлен надзор, а правоохранители могут привлекать его к труду.
Белорусских задержали в январе 2021 года в одном из игровых клубов Минска, тогда же в ходе обыска у него обнаружили наркотики. По результатам проведенного расследования молодой человек признал вину.
"Я не считаю, что данное наказание, которое выбрал суд, очень суровое. В России если у человека находят определенное количество наркотических или психотропных веществ, то там могут дать и обычно дают реальное наказание... Там есть определенные ограничения в граммах, человек получает лишение свободы на какое-то количество лет", – объяснила Ярмуш.
Ранее в столице возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в отношении участницы телешоу "Пацанки" Дианы Субботиной. Уточняется, что 26-летнюю девушку задержали на улице Казакова в Москве. Сообщалось, что под шапкой у Субботиной обнаружили пакет с мефедроном.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: