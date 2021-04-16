Юрист оценила приговор музыканту Тиме Белорусских за сбыт наркотиков

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 оценила приговор, который вынесли музыканту Тиме Белорусских за незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что его приговорили к двум годам ограничения свободы. Музыкант получил наказание в виде домашней "химии", по которому ему нельзя находиться вне дома вечером и запрещено употреблять спиртное, также он ограничен в поездках по стране. Кроме того, за ним установлен надзор, а правоохранители могут привлекать его к труду.

Белорусских задержали в январе 2021 года в одном из игровых клубов Минска, тогда же в ходе обыска у него обнаружили наркотики. По результатам проведенного расследования молодой человек признал вину.

"Я не считаю, что данное наказание, которое выбрал суд, очень суровое. В России если у человека находят определенное количество наркотических или психотропных веществ, то там могут дать и обычно дают реальное наказание... Там есть определенные ограничения в граммах, человек получает лишение свободы на какое-то количество лет", – объяснила Ярмуш.





Мария Ярмуш юрист А ограничение – это лучше, чем попасть на зону... Сейчас он не сможет употреблять алкоголь и наркотические вещества, потому что в любой момент у него могут взять анализы мочи и крови. И если он сорвется, то ему могут заменить это ограничение на реальный срок.



Ранее в столице возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в отношении участницы телешоу "Пацанки" Дианы Субботиной. Уточняется, что 26-летнюю девушку задержали на улице Казакова в Москве. Сообщалось, что под шапкой у Субботиной обнаружили пакет с мефедроном.