Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы

16:43
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Музыканта Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщает "КП Белоруссия".
Музыкант получил наказание в виде домашней "химии" – то есть обязан оставаться дома и должен выполнять ряд определенных правил.
В январе 2021 года в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего певца. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш.
В середине марта Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении музыканта. Оно также было переквалифицировано по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса ("Незаконный оборот наркотиков без цели сбыта").
Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого в конце марта. Сообщалось, что Тима Белорусских признал вину.
В СК подтвердили задержание Тимы Белорусских с наркотиками в Минске
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