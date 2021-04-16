Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы

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Музыканта Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщает "КП Белоруссия".

Музыкант получил наказание в виде домашней "химии" – то есть обязан оставаться дома и должен выполнять ряд определенных правил.

В январе 2021 года в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего певца. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш.

В середине марта Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении музыканта. Оно также было переквалифицировано по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса ("Незаконный оборот наркотиков без цели сбыта").

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого в конце марта. Сообщалось, что Тима Белорусских признал вину.