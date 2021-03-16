СК Белоруссии завершил расследование дела о наркотиках против Тимы Белорусских

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Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении певца Тимы Белорусских и передал его прокурору. Об этом говорится в сообщении СК Белоруссии в Telegram-канале.

"По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. – Прим. ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога", – говорится в сообщении.

В январе этого года в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего певца. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш.

Ранее мужчину с 1,7 килограмма наркотических средств задержали в Мытищах. Уточняется, что задержанным оказался 35-летний житель одной из республик Средней Азии.