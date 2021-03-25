Тима Белорусских признал свою вину по уголовному делу о наркотиках

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Дело против популярного музыканта Тимы Белорусских и его знакомого о наркотиках передали в суд. Обвиняемые вину признали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении певца и передал его прокурору.

В январе этого года в одном из игровых клубов в Минске милиция задержала 22-летнего певца. В ходе личного обыска у него обнаружили гашиш.

