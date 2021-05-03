В Финляндии выявили множество смертей от неизвестного наркотика

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Неизвестное наркотическое вещество стало причиной массовой гибели людей в Финляндии, пишет издание Yle.
Полиция сообщила о пяти летальных случаях от наркотиков среди молодых людей в Турку в течение апреля.
Еще пять смертей зафиксировали в Хельсинки. Во всех случаях в крови умерших обнаружили седативные препараты.
Фонд A-klinikkasäätiö предупредил, что наркотики, которые представляют опасность, появились на черном рынке.
В частности, специалисты обнаружили в веществах фентанил и опиоидный анальгетик, они применяется в анестезиологии.
Обвиняемых в задержании журналиста Ивана Голунова полицейских ранее попросили приговорить на сроки от 7 до 16 лет.