Гособвинение запросило от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

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Прокурор попросил приговорить к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, сообщает ТАСС.

Игорю Ляховцу обвинение просит назначить 16 лет лишения свободы, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву – по 12 лет, Денису Коновалову, который признал свою вину, – 7 лет.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

В СИЗО содержатся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.