Суд продлил арест предполагаемому организатору дела Голунова Игорю Ляховцу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд продлил арест до 7 декабря бывшему полицейскому Игорю Ляховцу по делу Голунова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Ходатайство следствия о продлении данной меры пресечении в отношении Ляховца рассматривалось отдельно от его бывших коллег, также проходящих по этому делу. Это связано с несвоевременной явкой адвоката обвиняемого.

Ранее суд продлил арест другим обвиняемым по "делу Голунова" Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву. Мера пресечения в их отношении будет действовать до 7 декабря.

Также до этой даты под домашним арестом будет находиться Денис Коновалов. Мера пресечения была выбрана в его отношении за дачу показаний по делу Голунова. Он сообщил, что подбросить наркотики журналисту ему приказал Ляховец. После этого следственные органы обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения Коновалову.

Пятеро экс-полицейских были отправлены под стражу в конце января. В конце июля расследование уголовного дела было завершено. Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции, однако он не признал вину.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.