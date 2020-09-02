Суд оставил в СИЗО четверых экс-полицейских по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московский городской суд признал законным продление ареста до 7 сентября четверым бывшим полицейским, которых обвиняют по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, сообщает Агентство "Москва".

"Жалобы адвокатов на постановление Басманного районного суда о продлении Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву срока содержания под стражей до 7 сентября 2020 года оставили без удовлетворения, решение районного суда без изменения", – сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Басманный районный суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения бывшим полицейским по делу Голунова 4 сентября. Также он сообщил, что экс-полицейским добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой.

Бадамшин также уточнил, что сначала будет решен вопрос о продлении домашнего ареста Денису Коновалову.

Коновалов находится под домашним арестом за дачу показаний по делу Голунова. Он сообщил, что подбросить наркотики журналисту ему приказал Ляховец. После этого следственные органы обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения Коновалову.

Пятеро экс-полицейских были отправлены под стражу в конце января. В конце июля расследование уголовного дела было завершено. Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции, однако он не признал вину.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.