Вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела Голунова рассмотрят в суде 4 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения бывшим полицейским по делу Голунова 4 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Он отметил, что сначала будет решен вопрос о продлении домашнего ареста Денису Коновалову. В 13:00 в Басманном суде рассмотрят вопрос о пребывании под стражей Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Романа Феофанова.

Также Бадамшин сообщил, что экс-полицейским добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой.

"Всем обвиняемым добавили еще в августе часть 3 статью 35 УК ("Преступление, совершенное организованной группой"), когда последнее обвинение предъявляли", – сообщил адвокат.

Денис Коновалов находится под домашним арестом за дачу показаний по делу Голунова. Он сообщил, что подбросить наркотики журналисту ему приказал Ляховец. После этого следственные органы обратились в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения Коновалову.

Пятеро экс-полицейских были отправлены под стражу в конце января. В конце июля расследование уголовного дела было завершено. Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции, однако он не признал вину.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.