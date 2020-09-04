Суд продлил до 7 декабря арест троим экс-полицейским по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Басманный районный суд столицы продлил срок ареста троим бывшим полицейским, обвиняемым по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, сообщает Агентство "Москва".
Меру пресечения до 7 декабря продлили Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву. Ранее срок домашнего ареста до указанной даты продлили Денису Коновалову.
По делу проходит также Игорь Ляховец, но ходатайство о продлении ему меры пресечения суд рассмотрит позднее из-за неявки его защитника.
Расследование по делу завершено. Согласно официальному обвинению, предъявленному бывшим полицейским, заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Двое фигурантов из пяти признали вину. Материалы дела отправят на рассмотрение по существу после того, как с ними ознакомятся стороны.
По версии следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище.
Вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела Голунова рассмотрят в суде 4 сентября
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