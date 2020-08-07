Расследование дела о подброшенных наркотиках журналисту Голунову завершено – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина, представляющего интересы обвиняемого Игоря Ляховца.

Он также добавил, что следствие отказало ему в просьбе допросить министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в качестве свидетеля. Адвокат рассказал, что снова заявит ходатайство о вызове высокопоставленного силовика, чтоб допросить его об обстоятельствах прекращения уголовного дела в отношении Голунова.

Согласно официальному обвинению, предъявленному бывшим полицейским, заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Двое фигурантов из пяти признали вину. Материалы дела отправят на рассмотрение по существу после того, как с ними ознакомятся стороны.

В июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения журналиста Ивана Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище.