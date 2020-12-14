Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский Ляховец отказался от защиты

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил в суде об отказе от защиты.

"Не собираюсь пользоваться услугами защиты, буду защищать себя сам", – приводит его слова ТАСС.

В октябре защитника Ляховца Алексея Коврижкина лишили адвокатского статуса. Дисциплинарное дело в отношении юриста было открыто летом этого года. После первого заключения квалификационной комиссии Совет палаты вернул дело на новое рассмотрение. Решение объяснили вновь открывшимися обстоятельствами.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений.

Фигурантами дела являются Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. В СИЗО содержатся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

