Мосгорсуд оставил в СИЗО троих экс-полицейских по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд признал законным продление ареста троим бывшим полицейским, которых обвиняют по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Апелляционные жалобы на продление ареста обвиняемым оставлены без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений", – сказал собеседник агентства.

Фигурантами дела являются Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. В СИЗО находятся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его жилище. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений. Свою вину признали двое из пяти фигурантов дела.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

