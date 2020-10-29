Защитника экс-полицейского по делу Голунова лишили адвокатского статуса

29 октября, 23:47
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Защитника экс-полицейского Игоря Ляховца по делу журналиста Ивана Голунова Алексея Коврижкина лишили адвокатского статуса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета адвокатской палаты Москвы.
Как пишет ТАСС, адвоката лишили статуса на 2 года.
"Коврижкин – прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену", – передает пресс-служба.
Дисциплинарное дело в отношении Коврижкина было открыто летом этого года. После первого заключения квалификационной комиссии Совет палаты вернул дело на новое рассмотрение. Решение объяснили "вновь открывшимися обстоятельствами".
Ранее стало известно, что Мосгорсуд 11 ноября начнет слушания по делу журналиста Ивана Голунова. Фигурантами дела являются Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов.
В июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений. Свою вину признали двое из пяти фигурантов дела.
Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.
Прокуратура утвердила обвинение в отношении задержавших Голунова экс-полицейских
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