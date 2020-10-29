Суд 11 ноября начнет слушать дела экс-полицейских, задержавших Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд 11 ноября начнет слушания по существу уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

"Судебное заседание будет проходить в открытом режиме, за исключением рассмотрения трех секретных томов. Назначено открытое судебное заседание на 11:00 по Москве 11 ноября", – сказал Бадамшин.

Фигурантами дела являются Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. В СИЗО содержатся все обвиняемые, кроме Коновалова, который находится под домашним арестом. Он дал изобличающие показания на Ляховца, который, по его словам, приказал ему подбросить наркотики Голунову.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в рюкзак журналиста и в его квартиру. Сообщалось также, что правоохранители допустили еще несколько процессуальных нарушений. Свою вину признали двое из пяти фигурантов дела.

Дело против Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Позже в ходе расследования было установлено, что участие журналиста в совершении преступления доказать невозможно. Обвинения с него были сняты.

