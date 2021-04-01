Жильцы дома, пострадавшего после взрыва газа в Зеленодольске, получат временное жилье

Фото: главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Первым 13 жильцам дома в Зеленодольске, пострадавшего от взрыва газа и обрушения, вручили ключи от квартир в новостройке для временного размещения. Об этом сообщили в администрации города.

"Жилье предоставляется бесплатно муниципалитетом совместно с Госжилфондом РТ при поддержке правительства республики. Квартиры площадью 64 квадратных метра расположены в новом доме на улице Сайдашева, 19А, в Зеленодольске", – говорится в сообщении.

Город обещает помочь людям перевезти вещи и мебель в новые квартиры. 2 апреля волонтеры и грузчики будут помогать с переездом.

Отмечается, что оставаться во временном жилье пострадавшие смогут до завершения восстановительных работ в старом доме.

Вечером 29 марта в девятиэтажном доме по улице Ленина, 39А, в Зеленодольске взорвался газ. При этом открытого горения после хлопка не наблюдалось.

В результате случившегося обрушились семь квартир. В первые часы после трагедии сообщалось об одном погибшем, но позднее появилась информация об увеличении числа жертв до двух.

В Следственном комитете Татарстана возбудили три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В качестве основной причины случившегося следователи называют утечку бытового газа.

Также сообщалось, что хозяин квартиры, где произошел взрыв, злоупотреблял алкоголем и ранее угрожал уничтожить жилье.