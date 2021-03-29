Взрыв газа произошел в жилом доме в Татарстане. Об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на МЧС.
Известно, что взрыв произошел в городе Зеленодольске.
"В 20:44 по московскому времени 29 марта поступило сообщение о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А", – сообщили в МЧС.
В данный момент из-под завалов удалось спасти женщину. Она была передана медикам. При этом один мужчина погиб.
"Предварительно произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже", – добавили в ведомстве.
Ранее взрыв бытового газа случился в жилом доме в Екатеринбурге. В результате случившегося пострадал один человек.
26 марта взрыв газа произошел в частном трехэтажном доме в поселении Московском. После этого здание на улице Родниковой обрушилось по всей площади – на 150 квадратных метрах.
Пострадавшими при взрыве в доме в ТиНАО оказались граждане Турции