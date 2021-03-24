Число погибших из-за взрыва в Химках возросло до четырех

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Число жертв взрыва в доме в Химках увеличилось до четырех. 24 марта в больнице скончался 23-летний мужчина, лежавший в Подольской городской больнице № 2, заявили РИА Новости местные власти.

"23-летний мужчина проживал в 138-й квартире, которая явилась эпицентром", – уточнили в сообщении.

Взрыв в жилом доме в Химках раздался утром 19 марта, после чего начался пожар. Обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами, были повреждены балконы и выбиты стекла. Произошел, предположительно, хлопок газовоздушной смеси, в результате обрушились перекрытия.

В управлении СК по региону завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо того, проверку после трагедии организовала прокуратура Подмосковья.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

