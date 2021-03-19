Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по одному миллиону рублей, сообщает ТАСС.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская уточнила, что жители, получившие тяжкий вред здоровью, получат по 500 тысяч рублей, при повреждениях средней тяжести положено 300 тысяч рублей, а жителям, получившим легкий вред здоровью, – 100 тысяч рублей.

Взрыв в девятиэтажном доме на Зеленой улице в Химках произошел утром в пятницу, 19 марта. В результате происшествия обрушились перекрытия между этажами и начался пожар.

Прибывшие на место спасатели устранили возгорание и начали искать людей под завалами. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли три человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным оценкам, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.

