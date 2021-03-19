СК возбудил уголовное дело после взрыва в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти троих человек в результате взрыва газа в жилом доме в Химках, сообщает ТАСС. Жертвами трагедии стали мужчина и двое детей.

По данным следствия, после хлопка бытового газа обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей многоэтажки. После этого начался пожар в пяти квартирах.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков. Дело расследуется по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники.

Взрыв произошел в жилом доме на Зеленой улице в Химках утром в пятницу, 19 марта. Погибли три человека. Еще четыре человека пострадали. Под завалами еще могут находиться люди. Речь идет о жильцах одной квартиры.

Проверку проводит прокуратура Московской области. Ситуацию со взрывом взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.