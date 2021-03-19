Опубликованы первые кадры из квартиры в Химках, где произошел взрыв

Видео: телеграмм-канал LIFE SHOT

Появилось первое видео, снятое внутри квартиры в Химках, где прогремел взрыв. На кадрах можно заметить, как на месте ЧП работают спасатели и разбирают завалы.

В пятницу в девятиэтажке в Химках на улице Зеленой раздался взрыв, после чего начался пожар. Также обрушились перекрытия в жилом доме.

Как заявили в пресс-службе МЧС РФ, пожар, начавшийся в результате взрыва, ликвидирован на площади 12 квадратных метров. В настоящий момент ситуация находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По предварительным данным, горели девять квартир. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва.

Сообщается о трех погибших.