12:20 (обновлено 19.03.2021 13:09)
Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович
Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Химках. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.
"По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, еще четверо пострадали", – уточнили в пресс-службе ведомства.
В Минздраве подтвердили, что пострадавших госпитализируют. На месте происшествия работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф и 13 бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, задействована медицинская авиация.
Следственный комитет РФ по факту взрыва в Химках возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Как сообщили в ведомстве, жертвами чрезвычайного происшествия стали два ребенка и мужчина.
"В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: мужчины и двух детей. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Погибшие проживали в одной квартире", – заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Однако позднее в МЧС уточнили, что среди погибших только один ребенок.
Взрыв произошел в жилом доме на Зеленой улице в Химках утром пятницы, 19 марта. Изначально сообщалось, что под завалами строения находятся два человека, позже стало известно о погибшем ребенке.
Проверку проводит прокуратура Московской области. Ситуацию со взрывом взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.
Названа предварительная причина взрыва в доме в Химках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: