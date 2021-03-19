Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович

Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Химках. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

"По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, еще четверо пострадали", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве подтвердили, что пострадавших госпитализируют. На месте происшествия работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф и 13 бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, задействована медицинская авиация.

Следственный комитет РФ по факту взрыва в Химках возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Как сообщили в ведомстве, жертвами чрезвычайного происшествия стали два ребенка и мужчина.

"В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: мужчины и двух детей. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Погибшие проживали в одной квартире", – заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Однако позднее в МЧС уточнили, что среди погибших только один ребенок.

Взрыв произошел в жилом доме на Зеленой улице в Химках утром пятницы, 19 марта. Изначально сообщалось, что под завалами строения находятся два человека, позже стало известно о погибшем ребенке.

Проверку проводит прокуратура Московской области. Ситуацию со взрывом взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.