Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках, сообщает ТАСС.

По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на место происшествия выехал химкинский городской прокурор Денис Андреев. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в девятиэтажке на улице Зеленой раздался взрыв, потом начался пожар. На место прибыли экстренные службы. Площадь обрушения между этажами в результате взрыва составляет 25 квадратных метров.

В результате обрушения погиб человек. Также из-под завалов эвакуировали ребенка. Кроме того, по информации источника, женщина получила травмы, а под завалами остаются еще двое детей.

Как сообщает МЧС, сообщение о хлопке поступило 19 марта в 10:24. Согласно предварительным данным, загорелись девять квартир.

