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Москва 24

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Происшествия

11:41

Воробьев взял на личный контроль ситуацию со взрывом в Химках

происшествия

Фото: телеграмм-канал Москва 24

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию со взрывом в Химках, сообщает телеграм-канал главы региона.

Он отправил зампреда правительства Подмосковья Романа Каратаева и главу регионального управления МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва.

На месте работают оперативные экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства. Воробьев также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома.

Утром 19 марта в девятиэтажке на улице Зеленой раздался взрыв, потом начался пожар. На место прибыли экстренные службы. Площадь обрушения между этажами составляет 25 квадратных метров.

В результате обрушения погиб человек. Также из-под завалов эвакуировали ребенка. Кроме того, по информации источника, женщина получила травмы, а под завалами остаются еще двое детей.

Согласно предварительным данным, загорелись девять квартир. Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва. По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на место происшествия выехал химкинский городской прокурор Денис Андреев. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома

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