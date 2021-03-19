Два человека могут находиться под завалами после взрыва в Химках

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Два человека могут находиться под завалами после взрыва в жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках, сообщает МЧС.

"Подразделения прибыли, разрушены перекрытия между 8-м и 9-м этажами, по предварительным данным, под завалами могут находится два человека", – говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что по факту происшествия начата проверка.

"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев", – сказала представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева.

Дальнейшая информация уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Московской области, сообщение о хлопке поступило 19 марта в 10:24.

"По прибытии первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, после взрыва загорелись пять квартир.

