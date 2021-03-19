Газовое оборудование в доме в Химках, где произошел взрыв, проверяли в феврале

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Проверка газового оборудования в девятиэтажном доме в Химках, где 19 марта произошел взрыв, не выявила проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проверка газового оборудования была 11 февраля. Проблем выявлено не было", – рассказал информагентству представитель экстренных служб.

Инцидент в жилом доме в Химках произошел утром в пятницу, 19 марта. По предварительным оценкам экспертов, причиной происшествия мог стать взрыв газовоздушной смеси.

Согласно последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия стали три человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Ситуацию со взрывом в Химках взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона направил на место происшествия зампреда правительства Подмосковья Романа Каратаева и главу регионального управления МЧС Сергея Полетыкина.