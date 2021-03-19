Очевидец рассказал о взрыве в жилом доме в Химках

13:08
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Очевидец рассказала о взрыве, который произошел в жилом доме в Химках утром пятницы, 19 марта. Об этом сообщает Москва 24.
Свидетельница чрезвычайного происшествия Полина рассказала, что в свой выходной день находилась в квартире дома, который стоит напротив поврежденного строения.
"Я видела хоккейную коробку и прекрасно эту девятиэтажку... Прежде всего я увидела этот яркий взрыв, как хлопок. Сначала какой-то тыдыщ, потом пошла волна звуковая. Я не понимаю, каким чудом у меня окна уцелели, у других тоже, это какое-то чудо, конечно", – заявила очевидец.
По ее словам, на распространение огня по другим квартирам потребовалось порядка 10 минут. При этом Полина отметила, что оперативные службы прибыли на место примерно через 20 минут после взрыва – пожарная машина сначала пыталась подъехать к дому с одной стороны, потом объехала его с другой.
Очевидец также подтвердила, что жильцы стали достаточно быстро покидать дом. У здания работают спасатели и сотрудники полиции. Обратно в здание пока никого не пускают, движение транспорта у дома перекрыли.
Взрыв в жилом доме на Зеленой улице произошел утром пятницы, 19 марта. Сообщалось, что эпицентром стала квартира на восьмом этаже: предположительно, там взорвалась газовоздушная смесь. Рассматривается версия, что в помещении был открыт газ.
В результате взрыва начался пожар, были разрушены перекрытия между этажами и квартирами. Сотрудники МЧС оперативно приступили к разбору завалов. Было установлено, что в результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.
Следственный комитет РФ по факту смерти людей возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков.
Проверку по факту взрыва также проводит прокуратура Подмосковья. Представители надзорного ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В МЧС Подмосковья рассказали о взрыве в Химках
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: