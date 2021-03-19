Очевидец рассказал о взрыве в жилом доме в Химках

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Очевидец рассказала о взрыве, который произошел в жилом доме в Химках утром пятницы, 19 марта. Об этом сообщает Москва 24.

Свидетельница чрезвычайного происшествия Полина рассказала, что в свой выходной день находилась в квартире дома, который стоит напротив поврежденного строения.

"Я видела хоккейную коробку и прекрасно эту девятиэтажку... Прежде всего я увидела этот яркий взрыв, как хлопок. Сначала какой-то тыдыщ, потом пошла волна звуковая. Я не понимаю, каким чудом у меня окна уцелели, у других тоже, это какое-то чудо, конечно", – заявила очевидец.

По ее словам, на распространение огня по другим квартирам потребовалось порядка 10 минут. При этом Полина отметила, что оперативные службы прибыли на место примерно через 20 минут после взрыва – пожарная машина сначала пыталась подъехать к дому с одной стороны, потом объехала его с другой.

Очевидец также подтвердила, что жильцы стали достаточно быстро покидать дом. У здания работают спасатели и сотрудники полиции. Обратно в здание пока никого не пускают, движение транспорта у дома перекрыли.

Взрыв в жилом доме на Зеленой улице произошел утром пятницы, 19 марта. Сообщалось, что эпицентром стала квартира на восьмом этаже: предположительно, там взорвалась газовоздушная смесь. Рассматривается версия, что в помещении был открыт газ.

В результате взрыва начался пожар, были разрушены перекрытия между этажами и квартирами. Сотрудники МЧС оперативно приступили к разбору завалов. Было установлено, что в результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

Следственный комитет РФ по факту смерти людей возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков.

Проверку по факту взрыва также проводит прокуратура Подмосковья. Представители надзорного ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.