Причиной взрыва в доме в Химках мог быть оставленный включенным газ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Причиной взрыва в жилом доме в Химках мог стать невыключенный газ в квартире. Об этом ТАСС рассказали в экстренном ведомстве.

"По предварительной информации, была утечка газа в квартире, где и произошел взрыв. Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике", – уточнил собеседник. В настоящий момент данная версия проверяется оперативными службами.

Само газовое оборудование в доме было исправным, добавил источник.

В Главном управлении МЧС по Подмосковью подтвердили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. По словам очевидцев, пожарные и скорая помощь оперативно прибыли на место ЧП.

Взрыв в девятиэтажке на улице Зеленой прогремел в пятницу на восьмом этаже. Потом начался пожар, возгорание было ликвидировано на площади 12 квадратных метров. В результате происшествия обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Погибли три человека, на месте работают спасатели.