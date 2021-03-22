Жилой дом в Химках восстановят после взрыва за 5 месяцев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Жилой дом в Химках, в котором произошел взрыв газа, отремонтируют в течение пяти месяцев. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, время, за которое проведут восстановительные работы, будет зависеть от разбора фасада, поскольку его придется выполнять в ручном режиме.

Хромушин также отметил, что 4-й подъезд, который пострадал больше всего, заселять не будут.

"Взрывная волна прошла по шахте лифта и по вентиляционной шахте до первого этажа. Жить там невозможно", – цитирует его РИА Новости.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках произошел утром 19 марта, после чего обрушились перекрытия. В результате происшествия погибли три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по 1 миллиону рублей. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская уточнила, что жители, получившие тяжкий вред здоровью, получат по 500 тысяч рублей.

В СК по региону возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

