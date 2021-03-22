Один из пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках остается в крайне тяжелом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Один из пострадавших при взрыве в жилом доме в Химках по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии. При этом один человек остается в тяжелом состоянии; еще один – в состоянии средней тяжести, а двое – в удовлетворительном, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках произошел утром 19 марта, после чего произошло обрушение перекрытий. В результате происшествия погибли двое мужчин и ребенок.

Известно, что семьям погибших при взрыве выплатят по 1 миллиону рублей. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская уточнила, что жители, получившие тяжкий вред здоровью, получат по 500 тысяч рублей.

В СК региона возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в квартире жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси.