Ребенка спасли из-под завалов рухнувшего дома в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"

Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в поселении Московском в ТиНАО, заявили в ГУ МЧС по столице.

"В 21:02 поступило сообщение о детонации балонного газа в строящемся частном доме. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу. По предварительной информации, в строящемся частном доме произошла детонация балонного газа с последующим обрушением", – уточнили в пресс-службе ведомства.

До прибытия спасателей из-под завалов был извлечен один человек. Со слов соседей, отмечают в МЧС, под завалами могут находиться еще два человека. Позднее спасатели вытащили из-под завалов ребенка.

Взрыв произошел в доме по адресу Родниковая улица, 20. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, проводится доследственная проверка по факту ЧП.