Прокуратура начала проверку после взрыва страйкбольной гранаты в руках подростка в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская прокуратура начала расследование в связи с получением несовершеннолетними травм на северо-востоке города после взрыва гранаты для страйкбола. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно предварительным данным, двое мальчиков, которые были в квартире в доме по проезду Кадомцева, достали заказанную через интернет игрушечную страйкбольную гранату. В результате снаряд взорвался в руках у 17-летнего подростка. Обоим пострадавшим понадобилась помощь врачей.

"По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – уточнили в пресс-службе ведомства.

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