Прокуратура проводит проверку после инцидента с ребенком в столичном ТЦ

Видео: прокуратура Москвы

В связи с инцидентом с малолетним ребенком в торговом центре на юге Москвы организована прокурорская проверка. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В ТЦ на улице Кировоградской 4-летний мальчик зацепился за поручень эскалатора с обратной стороны и поднялся на уровень второго этажа, после чего упал. С травмами его доставили в медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион, в результате происшествия пострадал один ребенок.