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Происшествия

19:51

Прокуратура начала проверку после серии хлопков газа в Балашихе

происшествия регионы

Фото: 50.mchs.gov.ru

После нескольких хлопков газа в частных домах в деревне Полтево подмосковной Балашихи прокуратура Московской области начала соответствующую проверку. Об этом сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.

По ее словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, хлопки произошли в трех разных зданиях.

Уточняется, что проверку проведет Балашихинская городская прокуратура. На место происшествия также выехал Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Наталья Григорьева добавила, что ход проверки контролирует прокуратура области.

Ранее, утром 19 марта, взрыв произошел на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках. В результате происшествия погибли три человека.

В СК по региону возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

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